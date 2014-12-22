Нужны новые тексты для моего сайта по кормам

Разыскивается талантливый копирайтер для наполнения сайтов интим-тематики. Желателен опыт написания текстов именно в этой сфере. Нужны чувственные и мотивирующие статьи и описания, которые будет приятно читать потенциальным клиентам. Без пошлости! Резюме очень приветствуется. Жду ваших предложений: цена, ...
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Добрый день, Алеся! нужны тексты на тематику кормов для дом. животных. 5 разделов по 30 000 знаков, задание отправлю в почту. Возьметесь?
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