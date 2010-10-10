Нужны новости на сайт.

Ищу человека, скорее даже партнера, который будет добавлять новости на сайт http://all-soundtracks.ru/

Оплата происходит вот за что:

Вы добавляете на сайт новости и получаете символическую оплату за каждую новость + если вы будете заливать файлы на свой аккаунт в файлообменнике, то вы еще будете дополнительно получать стабильный доход за скачивание файлов.

Т.е. в ближайшее время, будете иметь хороший стабильный заработок.

Работы много и она постоянная. По этому если вы любите музыку и фильмы, хотите иметь постоянный и стабильный доход - оставляйте свои контакты и цену за добавление одной новости 1. За простой копи-паст 2. За копи-паст с разбавлением своих слов (допустим комментирования того же фильма, или музыки буквально 3-4 слова).

Спасибо.

p.s. при успешном сотрудничестве, можем обсудить ежемесячную зарплату.