Нужны простые тексты на тему создания и продвижения сайтов

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Закрыт3 заявки236 просмотров

Нужны информационные, хорошо читабельные тексты с ключами по типу: 

"продвижение англоязычного сайта" 

"раскрутка англоязычного сайта" 

"англоязычное поисковое продвижение" 

"разработка web сайтов под ключ" 

"разработка сайта под ключ цена" 

"разработка веб сайтов под ключ" 

Для веб-студии и от ее имени. 

Уникальность по Текст ру около 95%. 

Более никаких доп требований. 

Тексты от 3 до 4,5 тыс знаков. 

Ключи не точного вхождения. Среднее кол-во ключей на текст: 15 

Оплата: 38 руб./16 грн за 1000 зн без пробелов. 

8 лет назад
Marsupiter
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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