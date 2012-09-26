Нужны статьи для продвижения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок177 просмотров

Добрый день!

Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов.

Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно.

Срок выполнения 3 - 4 дня.

Цена фиксированная - 2,5 $ за одну статью.

По оплате предлагайте Ваши условия, возможна частичная предоплата.

Это только часть заказа, готов сотрудничать на постоянной основе.

Порядочность гарантирую.

13 лет назад
ivanov2000
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Goldenright
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

Goldenright
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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