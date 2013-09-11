Нужны статьи для сайта

КопирайтингЗакрыт14 заявок291 просмотр
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Ищем светлые головы (2-3 чел) для помощи в написании хороших статей для интернет магазина - stroyport.su.

статьи нужны в категории товаров, обзорные, новостные = примерно в 800зн чистого текста.

Оплата вебмани по факту. Уникальность не менее 95%

от вас интересует стоимость и опыт.

Забыл добавить - ОБЯЗАТЕЛЬНО из Нижнего Новгорода!

10 лет назад
stroyport
Виталий 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов(-1)
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