Нужны талантливые копирайтеры-новички!

Необходимо писать красивые и емкие тексты о ресторанах.

Информацию нужно брать с официальных сайтов, социальных сетей и на ресторанных сайтах.

Нужны ответственные, пунктуальные, и самое главное грамотные копирайтеры, которые умеют красиво писать.

Работа постоянная и требует максимальной концентрации.

Тем, кому нужна приработка на день, неделю, месяц – проходить мимо.

Оплата: описания 650-800 знаков – 20 рублей, 800-1000 – 25 рублей. Цены не обсуждаются!

Выберем 2-3 человека.

Оплата на Webmoney 2 раза в месяц.

Для того чтобы получить работу, Вам необходимо написать тестовый текст (утвержденным претендентам оплачивается 15р за текст) на ресторан Мафия ул. Крещатик, 6

Метро Майдан Незалежности или ваше любимое заведение по 3 пунктам:

1. Местоположение заведения и описание интерьера (его особенностей).

2. Кулинарная направленность и 5 самых популярных блюд

3. Качество обслуживания и обстановка.

В документе прикреплен пример описания.

Готовые тексты присылать в приватное сообщение.