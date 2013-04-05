Нужны статьи для размещения на Миралинксе. Статьи на разные темы, можно копирайт, можно рерайт с уникальностью около 100%, чтобы они проходили под требования системы. Если статья не проходит, ее нужно будет дорабатывать. Размер каждой статьи ...
Нужны талантливые копирайтеры-новички!
Необходимо писать красивые и емкие тексты о ресторанах.
Информацию нужно брать с официальных сайтов, социальных сетей и на ресторанных сайтах.
Нужны ответственные, пунктуальные, и самое главное грамотные копирайтеры, которые умеют красиво писать.
Работа постоянная и требует максимальной концентрации.
Тем, кому нужна приработка на день, неделю, месяц – проходить мимо.
Оплата: описания 650-800 знаков – 20 рублей, 800-1000 – 25 рублей. Цены не обсуждаются!
Выберем 2-3 человека.
Оплата на Webmoney 2 раза в месяц.
Для того чтобы получить работу, Вам необходимо написать тестовый текст (утвержденным претендентам оплачивается 15р за текст) на ресторан Мафия ул. Крещатик, 6
Метро Майдан Незалежности или ваше любимое заведение по 3 пунктам:
1. Местоположение заведения и описание интерьера (его особенностей).
2. Кулинарная направленность и 5 самых популярных блюд
3. Качество обслуживания и обстановка.
В документе прикреплен пример описания.
Готовые тексты присылать в приватное сообщение.
Заявки фрилансеров
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