Нужны текст для интернет магазина фиников

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Закрыт15 заявок206 просмотров

Собственно есть сайт (интернет магазин фиников) с демо-текстами на инглише. Нужно его заменить на русский нужный текст. Такие как о компании, доставка, описание товаров (штук 10 пока что), так же несколько описаний видов фиников.

Есть кто с опытом?

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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