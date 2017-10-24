Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей, тема - финансы, блокчейн. Расценки $1/1000 симв., за дополнительные процессы - доплата, за хорошее качество - премия и повышение расценок. Одно из обязательных требований - соблюдение оговоренных сроков, ...
Нужны текст для интернет магазина фиников
Собственно есть сайт (интернет магазин фиников) с демо-текстами на инглише. Нужно его заменить на русский нужный текст. Такие как о компании, доставка, описание товаров (штук 10 пока что), так же несколько описаний видов фиников.
Есть кто с опытом?
Заявки фрилансеров
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