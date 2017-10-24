Нужны текст для интернет магазина фиников

Собственно есть сайт (интернет магазин фиников) с демо-текстами на инглише. Нужно его заменить на русский нужный текст. Такие как о компании, доставка, описание товаров (штук 10 пока что), так же несколько описаний видов фиников.

Есть кто с опытом?