Нужны тексты для разделов сайта и главной страницы

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Завершен18 заявок840 просмотров

Тематика: сайт для кафе-пицерии.

Нужен текст на главную страницу  - 4 000 знаков.

и 14 текстов для раздела меню (пицца, роллы, бургеры и т.д.) по 2000 знаков.

Срок 5-6 дней.

Стоимость умеренная

3 года назад
zadaha
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

brynzamaxim
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
5 дней
Escrow
Задача была сделана быстро, но не качественно. Вносить правки исполнитель отказался, ссылаясь на малый опыт работ. Отказ от заказа.
Хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

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