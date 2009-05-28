Нужны тексты для страницы и флаера.

Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна. Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке. ...