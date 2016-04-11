Нужны тексты для товаров секс-шопа

Добрый день (или ночь).

Нам нужен креативный человек с ОТЛИЧНЫМИ знаниями СЕО для написания качественных и продвигающих текстов.

Тематика - интим товары (секс-шоп).

Мы готовы к плодотворному и длительному сотрудничеству. В нашем каталоге представлены несколько тысяч товаров.

Прошу вас предоставлять примеры своих работ, подробности о ваших "былых заслугах" в качестве сео-копирайтера и указывать цену.

Алоха)