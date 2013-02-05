Нужны уникальные тексты на алкогольную тематику

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Завершен45 заявок320 просмотров

Доброе время суток!

Нужны уникальные тексты на алкогольную тематику.

Объем - от 500 знаков без пробелов.

В статьях должны упоминаться ключевые слова либо типов напитков (шампанское, вино, коньяк), либо наименования представленные на сайте (ссылку дадим выбранному фрилансеру). Т.е. одна статья общая, про то как пить вино скажем. Вторая про историю коньяка реми мартин и какие есть разновидности его.

Для начала, в течение месяца нужны 25 текстов.

Присылайте вашу цену за 1000 знаков без пробелов.

Заявки оставлять только здесь. В ЛС не писать.

12 лет назад
zavodkalinin
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена.
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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