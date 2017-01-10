Нужно 150 статей на юридическую и бухгалтерскую тематику

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Закрыт8 заявок175 просмотров

Здравствуйте. Требуется компетентный копирайтер для написания seo-оптимизированного контента (150 статей) для бюро юридических услуг. Приоритетные направления: уголовные дела, налоговые споры, иски трудовые, арбитражные.

Требования к исполнителям по написанию статей:

-подтверждение своей компетенции по тематике;

-умение писать по делу, без воды;

-умение работать с детальным ТЗ (LSI, разные типы вхождений, определенный объем текса);

- можно выполнить одно из предложенных заданий, 1-3 более сложные и оценка соответственно выше, 4-5 простые

Оплата – 200р/1000 знаков.

Внимание! Необходимо выполнить тестовое задание.

Все вопросы, касательно ТЗ можете задавать по Skype:

Написание статей
8 лет назад
ActionNum
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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