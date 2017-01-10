Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу копирайтера для написания 10 статей. Обязательные требования - ответственность, трудолюбие и желание писать на игровую тематику. Какие статьи необходимо писать (подробнее в ТЗ исполнителю): - ...
Нужно 150 статей на юридическую и бухгалтерскую тематику
Здравствуйте. Требуется компетентный копирайтер для написания seo-оптимизированного контента (150 статей) для бюро юридических услуг. Приоритетные направления: уголовные дела, налоговые споры, иски трудовые, арбитражные.
Требования к исполнителям по написанию статей:
-подтверждение своей компетенции по тематике;
-умение писать по делу, без воды;
-умение работать с детальным ТЗ (LSI, разные типы вхождений, определенный объем текса);
- можно выполнить одно из предложенных заданий, 1-3 более сложные и оценка соответственно выше, 4-5 простые
Оплата – 200р/1000 знаков.
Внимание! Необходимо выполнить тестовое задание.
Все вопросы, касательно ТЗ можете задавать по Skype:
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