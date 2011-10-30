Нужно искусное описание ювелирных изделий

Нужно описать очень дорогие ювелирные изделия "сказочно". Очень приветствуется знание драгоценных металлов и камней.

Все описания выдумывается смотря на картинку (драгоценные камни и металлы). Это нужно нам для конкурса.

Выбираем кандидатов по предварительному заданию (см. приложение), которое тоже включится в оплату, в случае утверждения Вашей кандидатуры.

Что нужно:

- Придумать название (Вашей фантазии нет границ)

- Сказочно описать, т.е. по вашему описанию должно быть очень дорогое украшение

- Сами указываете цену на аксессуар (чтобы и соответствовало описание цене), чем дороже тем лучше

- Средний объем 1000-1500 зн (мы за живость и сказочность слов)

- Тестовое задание можете прислать на [email protected]

- Указать цену за 1 описание

Обращаю Ваше внимание! Описание нам нужно для конкурса, а не для продажи товаров. Эти товары не продаем, в связи с этим указывайте доступные цены.