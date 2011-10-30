Нужно искусное описание ювелирных изделий

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок245 просмотров

Нужно описать очень дорогие ювелирные изделия "сказочно". Очень приветствуется знание драгоценных металлов и камней.

Все описания выдумывается смотря на картинку (драгоценные камни и металлы). Это нужно нам для конкурса.

Выбираем кандидатов по предварительному заданию (см. приложение), которое тоже включится в оплату, в случае утверждения Вашей кандидатуры.

Что нужно:

- Придумать название (Вашей фантазии нет границ)

- Сказочно описать, т.е. по вашему описанию должно быть очень дорогое украшение

- Сами указываете цену на аксессуар (чтобы и соответствовало описание цене), чем дороже тем лучше

- Средний объем 1000-1500 зн (мы за живость и сказочность слов)

- Тестовое задание можете прислать на [email protected]

- Указать цену за 1 описание

Обращаю Ваше внимание! Описание нам нужно для конкурса, а не для продажи товаров. Эти товары не продаем, в связи с этим указывайте доступные цены.

14 лет назад
Umida
Умида 
43 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

voitkevich
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$7
3 дня
Спасибо большое, Елена за такую сказку!!! Вы подарили трепет чувств и восхищение...
Очень интересные темы, Умида - приятный, легкий в общении человек. Работала с удовольствием.

Заявки фрилансеров

voitkevich
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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