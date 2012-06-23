Нужно написать 10 продающих текстов для магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок281 просмотр

Ищу копирайтера для написания 10 качественных текстов рекламирующих бренды и товары на сайте оффлайнового магазина наручных часов. Портфолио с примерами работ в области продаж обязательно. В случае хорошего исполнения предполагается постоянно сотрудничество. В предложениях обязательно указывайте стоимость за 1000 знаков.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа - получил текст именно такой какой нужен был, сделала быстро и качественно. Большое спасибо! Буду продолжать сотрудничество и другим рекомендую как профессионала своего дела.
Отличный заказчик! Всегда на связи, готов ответить на любые вопросы, оперативная оплата. Рекомендую!
Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
Отлично выполнила заказ на продающий текст. Правильно поняла направление мысли и стилистику статьи. Большое спасибо! Буду продолжать сотрудничать и другим Вас рекомендую - работа делается быстро и качественно.
Сотрудничеством очень довольна! Владислав предложил проявить фантазию в написании текста, потому статья получилась очень легко! Быстро проверил, быстро оплатил. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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