Нужно написать 7 статей по 2500-3000 знаков

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок225 просмотров

Нужны 7статей по ~ 2500-3000 символов

Тематика статей:

1. Виды тепловых пушек и их отличия http://www.vseinstrumenti.ru/article/326.html)

2. Мотопомпы (http://www.subaru-robin.ru/pumps/article1.php) RABBIT - мотопомпы для пожаротушения – не брать!!!

3. Выбор бытовой электростанции для дачи (http://www.energo-diesel.ru/page_44.html)

4. Выбор типа двигателя электростанции (http://www.energo-diesel.ru/page_45.html)

5. Техническое обслуживание бензогенераторов (http://www.energo-diesel.ru/page_57.html)

6. Устройство электростанций (http://www.energo-diesel.ru/page_62.html)

7. Выбор варианта исполнения генератора и опций (http://www.energo-diesel.ru/page_47.html)

Можно сделать классный рерайт.

HTMLPHP
14 лет назад
kiber_ua
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров