Здраствуйте нужны срочно тексты на тему "Строительство (домов,квартир,дач и т.д) всего у вас должно получится 6 работ по каждой теме строительства ( можно 2 - 3статьи написать об "строительстве дачи" например). цена за срочность 3$ ...
Нужно написать 7 статей по 2500-3000 знаков
Нужны 7статей по ~ 2500-3000 символов
Тематика статей:
1. Виды тепловых пушек и их отличия http://www.vseinstrumenti.ru/article/326.html)
2. Мотопомпы (http://www.subaru-robin.ru/pumps/article1.php) RABBIT - мотопомпы для пожаротушения – не брать!!!
3. Выбор бытовой электростанции для дачи (http://www.energo-diesel.ru/page_44.html)
4. Выбор типа двигателя электростанции (http://www.energo-diesel.ru/page_45.html)
5. Техническое обслуживание бензогенераторов (http://www.energo-diesel.ru/page_57.html)
6. Устройство электростанций (http://www.energo-diesel.ru/page_62.html)
7. Выбор варианта исполнения генератора и опций (http://www.energo-diesel.ru/page_47.html)
Можно сделать классный рерайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется рерайт статей на множество тематик, источник я даю сам или выбираете сами. Требования: 100% уникальность по Advego, абсолютная читабельность так как для людей. Статей не ...Завершен14 лет назад
- $50
Есть главная страница сайта www.alfabelstroy.ru На ней в краткой форме должен быть ответ на 4 вопроса для посетителя. 1.КТО МЫ ? 2. ЧТО ДЕЛАЕМ ? 3. СКОЛЬКО СТОИТ 4. ПОЧЕМУ МЫ? ( с ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $25
Тематика: Лицензирование, сертифицирование и немного юридических услуг. Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов. Приблизительный объем всех текстов 12000 знаков (15 текстов). ...Завершен14 лет назад
Требуется полный рерайт текста о истории поселка, уникальность 95-100%. Жду ваших предложений по расценкам.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется подобрать список порталов, посвященных сфере IT для анонсирования продуктов и размещения пресс релизов компании. Адрес сайта/сфера/Условия/e-mail для отправки или ссылка на форму с регистрацией. В списке уже есть ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $16
Проект специально для MyLastJack. Нужно написать 40 тостов по темам: - на день рождения - на юбилей - на Новый Год - на свадьбу - прикольныеЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется копирайтер для написания описаний (аннотаций) ароматов элитной парфюмерии как товаров для интернет магазина. Жду предложений с расценками!Копирайтинг50 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создание статей для хостинг центра - виртуальный хостинг, регистрация доменов, ssl сертификаты и другое.Завершен14 лет назад
- $100
Записания SEO статей для сайта.Завершен14 лет назад