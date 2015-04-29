Нужен копирайтер, имеющий опыт в написании текстов по теме Услуги it-аутсорсинг компаний и теме производство и продажа сантехники. Обязательно вникать в тему статьи, качественные тексты, уникальность 95–100% Ключевики будут даваться. Оплата 50 р/1 ...
Нужно написать сочинение
Добрый день
Требуется написать сочинение небольшое на историческо-политическую тему. Работа несложная, но срочная. Пожалуйста, прочтите ТЗ и дайте конкретное предложение по цене и срокам (не более 5-6 часов времени есть).
Пожалуйста, не пишите рекламные заявки. Нужна конкретика.
Заявки фрилансеров
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