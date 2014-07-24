Нужно придумать продающие описания для сниппетов в ПС Yandex и Google страницы: http://malner.ru/ http://malner.ru/147 http://malner.ru/148 http://malner.ru/152 http://malner.ru/153 http://malner.ru/160 http://malner.ru/161 http://malner.ru/162 http://malner.ru/163 http://malner.ru/apostil http://malner.ru/diplom ...
Нужно написать статьи по математике
Здравствуйте.
Для образовательного сайта нужно написать статьи по математике.
Темы:
- Матрицы
- Интегралы
- Производные
- Пределы
- Вектора
- Комплексные числа
- и т.п.
Обычный теоретический материал.
Для написания нужен либо преподаватель по математике, либо человек с хорошим техническим образованием.
Пишите цену и опыт работы. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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