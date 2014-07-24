Нужно написать статьи по математике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок313 просмотров

Здравствуйте.

Для образовательного сайта нужно написать статьи по математике.

Темы:

- Матрицы

- Интегралы

- Производные

- Пределы

- Вектора

- Комплексные числа

- и т.п.

Обычный теоретический материал.

Для написания нужен либо преподаватель по математике, либо человек с хорошим техническим образованием.

Пишите цену и опыт работы. Жду предложений.

11 лет назад
Fliric
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Придумать Descrtiption

    Нужно придумать продающие описания для сниппетов в ПС Yandex и Google страницы: http://malner.ru/ http://malner.ru/147 http://malner.ru/148 http://malner.ru/152 http://malner.ru/153 http://malner.ru/160 http://malner.ru/161 http://malner.ru/162 http://malner.ru/163 http://malner.ru/apostil http://malner.ru/diplom ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Эфирные масла рерайт

    $50

    Здравствуйте, нужен рерайт эфирных масел. Даю название, вы пишите текст. Уникальность 99%, источник выбираете сами. Размер 1 описания 1000 знаков без пробелов. Нужно описать полезные свойства, возможное преминение. Описаний нужно ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO тексты по видам ремонта авто

    $50

    Добрый день коллеги, необходим адекватный копирайтер для написания порядка 20 текстов по 1-2 тыс. знаков каждый с Ключами, детали в личку. Пишите Ваши цены и сроки, удачи! В случае особой адекватности, постоянное сотрудничество, ибо частенько ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем копирайтера

    Требуется копирайтер для постоянной поддержки нескольких наших проектов. Тематика сайтов: промышленность (электротехника, светотехника...). Основные задачи: - написание текстов по заказу - рерайт новостей - подготовка ком. предложений - написание ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер

    $100

    Доброго времени суток Фрилансеры! Для сайта игровых новостей требуется Рерайте. Проект пустой и является экспериментом. Нужно готовить и публиковать различные игровые новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимы статьи

    Тексты о детях, детских средствах гигиены, уходу за ребенком и т.д. Есть ключи, есть темы. Требования к тексту очень просты: - читаемость, наличие слога, умение донести сложное простым языком ...

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Преобразовать текст до конфетки

    Есть небольшой текст, достаточно коряво написанный - тематика боди-балет. Нужно его переписать - украсить, сделать вкусным, возможно добавить еще информации Пожалуйста указывайте Ваши цены. Объем на выходе должен быть где-то 1500- 2000, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обзоры интернет-магазинов

    Здравствуйте. Нужно писать обзоры интернет-магазинов, в районе 1000-2000 символов каждый. Со скриншотами, с выделением интересных особенностей. Часть исходящей информации о магазине будет предоставляться. От вас нужна цена за 1000 ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад