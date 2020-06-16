Нужно придумать и описать простейшую игру на Android

Нам для небольшого рекламного проекта требуется несколько игр, которые вам и предстоит придумать и описать в качестве технического задания (ТЗ). Мы не ищем профессиональных писателей игр, нам нужен человек, которому будет интересно выдумывать игры и потренировать себя в написании простых технических текстов.

Игры должны быть до нелепости простыми, поэтому существует набор правил, которыми нужно руководствоваться, приложу их в прикрепленных файлах.

Оплата: 400 Руб. за 1 ТЗ

Также обсуждаем оплату в зависимости от качества написания/работы.