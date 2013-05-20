Нужно разместить несколько сообщений на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки169 просмотров

Здравствуйте.

Нужно найти популярные женские форумы, зарегистрироваться там, оставить 6 тематических, осмысленных сообщений любой темы, передать мне почту и доступ к аккаунтам. (сообщения не "точно" "клёво", а как минимум 100-150 символов)

Количество форумов - чем больше тем лучше - однако как минимум с 1к посетителей в день.

Прошу указывать цену за один аккаунт (один форум). Спасибо.

12 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Вновь работали со Светланой. Всё отлично!
Очень хороший заказчик, все четко, предельно ясно.

Заявки фрилансеров

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайтинг статей на автомобильную тематику

    $50

    Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт). Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб. Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер по тематике "пианино"

    Необходимо размещать на блоге вордпресс материалы по теме: пианино. Хотелось бы получить интересные и качественные материалы, как напрямую, так и косвенно связанные с пианино: это могут быть как обзоры марок механ. или электр. инструментов, так ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья о проблемах в агентствах недвижимости

    Написать статью о проблемах в агентствах недвижимости. Статью на 1500-2000 знаков о следующем: 1. какие проблемы есть у людей, которые пользуются услугами агентств недвижимости и почему они не хотят обращаться в агентство и платить ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты на сайт

    $50

    Есть сайт, занимаются художественной ковкой. Нужно написать тексты на «главную», в раздел «цены» и «о нас»

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшой текст для посадочной страницы

    Нужен текст для посадочной страницы сайта. Можно 5-10 предложений. Тематика сайта - футбольные ставки, движение букмекерских линий, коэффициенты. Предпочтение для людей знающих предметную область. Детали опишу при переписке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение контентом сайта

    Сайт производителя транспортировочной и технологической тары. Нужно наполнение страниц о фирме, каталог (8 наименований товаров), возможно доработать тексты на главной странице. Доступ к тестовому сайту для определения объёмов работ по запросу в личку.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад