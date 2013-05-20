Нужно разместить несколько сообщений на форумах

Здравствуйте.

Нужно найти популярные женские форумы, зарегистрироваться там, оставить 6 тематических, осмысленных сообщений любой темы, передать мне почту и доступ к аккаунтам. (сообщения не "точно" "клёво", а как минимум 100-150 символов)

Количество форумов - чем больше тем лучше - однако как минимум с 1к посетителей в день.

Прошу указывать цену за один аккаунт (один форум). Спасибо.