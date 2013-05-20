Требуется рерайтинг статей на автомобильную тематику (ремонт). Цена за 1000 знаков без пробелов 35 руб. Уникальность — 90%. Проверка текста через text.ru Объем статьи 2000 — 2500 знаков без пробелов. ...
Нужно разместить несколько сообщений на форумах
Здравствуйте.
Нужно найти популярные женские форумы, зарегистрироваться там, оставить 6 тематических, осмысленных сообщений любой темы, передать мне почту и доступ к аккаунтам. (сообщения не "точно" "клёво", а как минимум 100-150 символов)
Количество форумов - чем больше тем лучше - однако как минимум с 1к посетителей в день.
Прошу указывать цену за один аккаунт (один форум). Спасибо.
Выбранный исполнитель
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