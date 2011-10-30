Образование и работа за рубежом - рерайтинг

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Закрыт18 заявок275 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать рерайт - 30 статей,

общий объем 40000 знаков,

уникальность не ниже 95%,

исходники ваши,

темы вышлю в личку нескольким фрилансерам.

30/1000 бп

14 лет назад
Manchevich
Вадим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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