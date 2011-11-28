Общение на медицинском форуме

Здравствуйте!

Мне требуется КОМАНДА ПОСТЕРОВ (!!!). Вы будете играть роль пациентов, которые имеют проблемы со спиной.

Сообщений нужно около 5000 в общем, сотрудничество длительное. Оплата за один пост 15-20 центов, в зависимости от качества.

Оплата WM. Персональный аттестат с BL 200. Жду предложений, спасибо.