Обзор акустики soundlink color

$6
КопирайтингЗакрытнет заявок96 просмотров
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Статья будет размещена на сайте bose-store.ru в разделе "Новости".

Объем статьи 3000 символов без пробелов. Уникальность через сервис text.ru не ниже 95%. Заспамленность ключами (по показателям проверки text.ru) от 30 до 60%, вода не более 15%. Других требований к ключам нет.

Требуется описать акустическую систему, постараться доходчиво донести все преимущества данной акустики.

9 лет назад
booozz
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
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