Обзор акустики soundlink color

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Требуется описать акустическую систему, постараться доходчиво донести все преимущества данной акустики.