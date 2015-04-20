Обзор литературы по буферным устройствам

Требуется сделать обзор литературы на тему "Буферные устройства мостовых кранов".

Интересуют непосредственно тупиковые упоры. Когда начали использовать, какие виды есть, особенности эксплуатации, в какой литературе рассматривались и какими учеными.

Так же должен быть список литературы не менее 15 источников (книги, статьи в журналах, авторефераты, монографии, диссертации), которые должны указываться непосредственно в тексте и использовались для написание обзора. В тексте должны присутствовать рисунки и схемы.

Просьба людей без высшего образование по направлению машиностроение не беспокоить.

Тему знаю, проверять буду очень досконально.

В заявке указывать образование, степень, институт который окончили и стоимость за 1000 символов.