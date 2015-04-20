В приложении текстовый файл. По каждой траве надо сделать рерайт того что так есть, т.е. изложить своими словами, причем надо отсеять лишнее, в идеале только сжато и полезно. Даже если получится меньше 5к результат ...
Обзор литературы по буферным устройствам
Требуется сделать обзор литературы на тему "Буферные устройства мостовых кранов".
Интересуют непосредственно тупиковые упоры. Когда начали использовать, какие виды есть, особенности эксплуатации, в какой литературе рассматривались и какими учеными.
Так же должен быть список литературы не менее 15 источников (книги, статьи в журналах, авторефераты, монографии, диссертации), которые должны указываться непосредственно в тексте и использовались для написание обзора. В тексте должны присутствовать рисунки и схемы.
Просьба людей без высшего образование по направлению машиностроение не беспокоить.
Тему знаю, проверять буду очень досконально.
В заявке указывать образование, степень, институт который окончили и стоимость за 1000 символов.
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