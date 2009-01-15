Обзор рынка web дизайна и SEO услуг в Н.Новгороде

Нужен грамотный обзор фирм, занимающих услугами веб-дизайна, СЕО.

Скорее даже не только обзор, но и анализ.

Нижний Новгород!

Таблица.

Название, Адрес сайта, Услуги и цены, Сроки исполнения, Плюсы и минусы фирмы.

Можно не таблицой, в другой форме, с другими опциями. Как Вы посчитаете более целесообразно.

От Вас цена и сроки.