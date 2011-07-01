Обзоры электроники

$50
КопирайтингЗакрыт5 заявок240 просмотров
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Если у Вас есть желание и навыки интересного рассказа, то предлагаю Вам работу по созданию обзоров китайской электроники в текстовом формате.

На данный момент тематика (автомобильные видеорегистраторы).

Приборы на тест даю я, Ваша задача за неделю протестировать и написать полезный для людей обзор.

Условия и подробности в icq 243957590

12 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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