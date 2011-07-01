Обзоры электроники

Если у Вас есть желание и навыки интересного рассказа, то предлагаю Вам работу по созданию обзоров китайской электроники в текстовом формате.

На данный момент тематика (автомобильные видеорегистраторы).

Приборы на тест даю я, Ваша задача за неделю протестировать и написать полезный для людей обзор.

Условия и подробности в icq 243957590