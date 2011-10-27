Обзоры планшетных компьютеров

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Закрыт15 заявок284 просмотра

Необходимо регулярно делать краткие обзоры планшетов. Главное требование - хорошее знание тематики и грамотный русский язык.

Пример обзора, который я хочу получить: http://planshetnye.ru/win7/43-asus-eee-slate-ep121

Тексты должны быть уникальными. Можно делать вольный перевод с зарубежных сайтов, фото копировать.

Работа будет происходить следующим образом:

- Я пишу вам название планшета (в большинстве случаев могу также предоставить ссылку на материал на англ. языке)

- Вы пишите краткий обзор около 2000-3000 знаков (внешний вид, основные функции, плюсы, минусы, характеристики), по возможности прикрепляете фото (обработка не требуется) и высылаете мне.

- Получаете оплату после проверки текста на уникальность и соответствие требованиям

В среднем требуется 3-5 обзоров в неделю.

14 лет назад
efimova-anna
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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