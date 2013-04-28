Обзоры предложений по кредитам/рерайт отзывов

Необходимо написание подробных обзоров по кредитным предложениям банков (потребительские кредиты/кредитные карты). Также дополнительно нужно будет суммировать своими словами отзывы клиентов (бравших кредиты) о данных услугах. Список предложений будет предоставлен.

Кроме того, необходимо небольшое число статей общего характера на данную тематику (напр. "Что лучше - кредит наличными или кредитная карта?" и т. п.)

Все статьи должны быть уникальными, написанными грамотно и осмысленно.

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