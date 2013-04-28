От вас. Уникальный текст, рерайт не принимаем; Знание тематики по строительным механизмам, инструментам (бетономешалки, помпы, электроинструменты, снегоуборщики). Тестовое задание оплачивается в случае одобрения текста. Объем 1500 зн. Стоимость - ...
Обзоры предложений по кредитам/рерайт отзывов
Необходимо написание подробных обзоров по кредитным предложениям банков (потребительские кредиты/кредитные карты). Также дополнительно нужно будет суммировать своими словами отзывы клиентов (бравших кредиты) о данных услугах. Список предложений будет предоставлен.
Кроме того, необходимо небольшое число статей общего характера на данную тематику (напр. "Что лучше - кредит наличными или кредитная карта?" и т. п.)
Все статьи должны быть уникальными, написанными грамотно и осмысленно.
Указывайте цены и ваш e-mail для получения подробной информации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать рерайт текста. Образец: Услуги строительной компании предоставляются на территории города Москвы и городов Подмосковья. Среди них: строительство загородных домов и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Опишу задачу. Мне до 10 мая нужно будет 10 текстов со следующими параметрами: - объём 2000 знаков; - уникальность 100%; - чёткая структура текста: введение, основная часть, резюме. Без бреда; - ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый день, Я ищу человека кто мне сможет написать тексты о моём городе. Сам я живу в Германии, город тоже немецкий. Работы много, я думаю больше чем 100 страниц. ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно писать тексты по заданным ключевым словам. Требования: — объём 2 000 символов каждая статья без пробелов; — уникальность минимум 97% по Advego; — в ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
В прикрепленном файле шаблон продающей страницы. Услуга продающаяся на продающей страницы Риск-менеджер.(Тема биржевая торговля) Требование к копирайтеру: навыки написания статей в области биржевой торговли и трейдинга. Аналог услуги: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо СЕГОДНЯ написать интересную и легко читаемую статью о здоровом питании. Объем: 1000-1500 знаков. Пишите ваше цены.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Работа больше подойдет киноманам, так как нужно знать о чем пишете. Комментарии, а точнее отзывы к фильмам нужно писать со знанием фильма. Минимальный обьем текста 100 символов на каждый отзыв. Подробнее тут ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется хороший рерайт описаний фильмов. За каждые 100 описаний 30 wmz Пример описаний на сайте hot-film.tv На данный момент на сайте более 1200 фильмов. Оплата по факту каждых 100 фильмов, через ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад