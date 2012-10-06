Обзорная статья о новом законе об эл. деньгах

Нужно сделать развернутую статью о нововведениях в платежных системах в России. Рассказать нюансы о новом законе о национальной платежной системе.

Чтобы каждый читатель понял, как сейчас правильно пользоваться эл.деньгами, как быть с налогами и т.д.

Какая система выгодней? Кем сейчас выгодней быть в интернет бизнесе - физ. лицом или ИП (ООО)?

Если попутно найдете специалиста и сможете записать с ним интервью (в любом формате - текст, аудио, видео), то будет здорово. Или дать скайп этого спеца, чтобы я сам смог записать с ним интервью. Запись интервью будет оплачена отдельно от статьи.

Будут вопросы - пишите в скайп