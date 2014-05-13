Оформление карточки товара интернет магазина

Мне, по роду своей деятельности, приходится очень часто иметь дело с фрилансерами. Хочу сказать, что Любовь, одна из лучших работниц, что мне попадались за последнее время (более 2 лет). Решает задачи оперативно и профессионально, сама выходит на связь (ловить не надо). Делает все (и даже больше) без канители и лишних вопросов. Спасибо ей большое. Считаю, что у каждого заказчика должен быть свой человек на фрилансе, могу сказать, что я такого человека нашел и это Любовь. Всем рекомендую!