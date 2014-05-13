Оформление карточки товара интернет магазина

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо писать 100% уникальные сео-тексты. Работа на 2-3 месяца, планируем 10–30 текстов в неделю. Тематика – запчасти и ремонт мобильных телефонов, 2 т.з.б.п. на текст. Пожалуйста, указывайте в заявках стоимость и примерные сроки на 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет магазин спортивного питания, необходимо сделать 30 карточек товара, путем перевода информации с английских источников.
Параметры:
1. уникальность текста от 85%
2. количество символов: минимально (1800), в среднем (2000-2500).
3. имеется готовый вариант как пример для ориентации
4. 3 фото товара в карточке
5. оформление можно в word (можно сразу на сервере ИМ)
- Похожие заказы
- Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен копирайтер, который сегодня в состоянии выполнить 20 тыс. знаков. Тема - описание брендов, стоимость 30 рублей за 1 тысячу знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Работа постоянная. Все подробности в личку или выбранному исполнителю.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать статью на тему "Как перенести сайт на другой хостинг?" объемом 4-5тыс знаков. Таких статей в инете валом, главная задача, что бы поисковики не определили эту статью как плагиат с другого сайта.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо выполнить рерайт 10 текстов по 2000 символов. Тематика - регистрация ООО. Без каких либо SEO-элементов. Цена 1 статьи - 2 USD (1 USD за 1000 символов). Оплата - Яндекс Деньги. 1. Объем статей — 2000 — ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо постоянно писать статьи на тему бани (строительство, материалы, виды и т.д ) + строительство деревянных домов. Статьи будут заточены по ключевые слова, но главное чтобы текст был интересным и живым. Оплата - 40 за 1000 без ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно написать описание наших услуг. Тематика: Арт-агенство, организация мероприятий. Работа совсем не сложная. И конечно же дальнейшее сотруднечество.Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать отзывы. Предлагайте свою цену. Отзывов нужно много. 1 отзыв - 200-300 зн.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
На проект интернет магазина http://krepostekb.ru/ требуются контент редакторы. Задача: брать позицию по прайсу, заполнять товар соответствующий рубрике. Создавать минимальное описание, поиск обработка картинки, отражающей товар, заполнение характеристик товара. Так же будет необходимость в написании или ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
На постоянной основе требуется специалист копирайтинга (отличного рерайтинга) для написания статей различных тематик. Оплата из расчета 1 доллар за 1000 знаков. Объем ежедневной работы порядка 10–20 тысяч символов, в зависимости от количества заказов и вашей ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад