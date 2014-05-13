Оформление карточки товара интернет магазина

$50
КопирайтингЗавершен3 заявки214 просмотров
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Имеется интернет магазин спортивного питания, необходимо сделать 30 карточек товара, путем перевода информации с английских источников.

Параметры:

1. уникальность текста от 85%

2. количество символов: минимально (1800), в среднем (2000-2500).

3. имеется готовый вариант как пример для ориентации

4. 3 фото товара в карточке

5. оформление можно в word (можно сразу на сервере ИМ)

10 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Rittika
Любовь 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$50
6 дней
Мне, по роду своей деятельности, приходится очень часто иметь дело с фрилансерами. Хочу сказать, что Любовь, одна из лучших работниц, что мне попадались за последнее время (более 2 лет). Решает задачи оперативно и профессионально, сама выходит на связь (ловить не надо). Делает все (и даже больше) без канители и лишних вопросов. Спасибо ей большое. Считаю, что у каждого заказчика должен быть свой человек на фрилансе, могу сказать, что я такого человека нашел и это Любовь. Всем рекомендую!
Спасибо Дмитрию за прдоставленную возможность выполнить такой интересный проект. Тема близкая, а работа творческая. Постановка задачи, оплата и коммуникация на высшем уровне.
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