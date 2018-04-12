Оформление сайта

КопирайтингЗакрыт3 заявки211 просмотров
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Статьи и оформление

6 лет назад
guest_15235481143301
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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    Привет! Нужны текста для сайта, тематика спортивная обувь. Примерно на 1500 знаков каждый, 25 текстов. В отклике пожалуйста указывайте сумму и сроки за которые вы готовы написать. Текста должны быть уникальные, СЕО направленные, общие ключи и ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Seo тексты для новостного блога на сайте

    Требуются тексты по тематике строительная спец техника (экскаваторы, авто кран, бульдозер и т.д) Объёмы от 2 до 15 тыс. символов. Ожидаемая стоимость 70 руб./1000 сим. Конкретное ТЗ в личку по обращению.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется Копирайтер - продвинутый пользователь ПК

    $2

    На постоянной основе требуется грамотный, ответственный, готовый к обучению копирайтер – продвинутый пользователь ПК. [b]Должностные обязанности:[/b] • Создание интересных, «цепляющих» текстов на компьютерную тематику в соответствии с техническим заданием: инструкции, обзоры, сравнения и т.д. • Подготовка скриншотов  в ...

    Копирайтинг78 заявок
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    6 лет назад

  • Написать статью 3000 збп

    $5

    Добрый день! Нужно написать качественную статью на 3-4 тыс. збп. Тематика - шопинг и полезные советы по шопингу. Без воды и всякого бреда, только по делу, полезно и интересно читать. Можно рерайт с нескольких источников, но ...

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  • Цикл статей по клинингу

    Требуется цикл статей на тему клининга для дальнейшего SEO продвижения. В месяц требуется 3 статьи по 1,5-2 тыс символов каждая. Проект до конца года. Каждый месяц готовим темы статей и ключевые слова для размещения. Хотя текст ...

    Копирайтинг1 заявка
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    6 лет назад

  • Нужен копирайтер по арбитражу трафика, 10 обзоров CPA сетей

    Нужно иметь базовое представление о том, что такое арбитраж, понимать жаргонизмы, термины, которые тут используются.  Ну и готовность изучать, а не просто рерайтить обзоры у других. Должен получиться уникальный материал, нужно будет изучить сайты CPA-сетей, ...

    Копирайтинг1 заявка
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    6 лет назад

  • Провести тест сайта и сделать скриншот

    $4

    Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
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    6 лет назад

  • Написать статью описание программы + инструкция по установке

    $3

    Добрый день. Требуется написать статью-описание программы (VPN клиент для безопасного серфинга в сети интернет). В статье отразить вопросы: 1) Описание программы, для чего она. 2) Основные возможности программы. 3) Преимущества и недостатки программы 4) Инструкцию по установке с изображениями (изображения приложить). 5) ...

    Копирайтинг6 заявок
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    6 лет назад