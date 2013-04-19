Описание для буклета по товару мебель

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Завершен2 заявки151 просмотр

Нужно создать короткое описание буклета тематика мебель, до 500 знаков.

12 лет назад
SOS55
48 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$30
1 день
Хочу выразить огромную благодарность Александру за выполненную работу! Все было сделано четко и в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Аркадиям приятно работать! Объяснил, что хочет получить в итоге, достойно оплатил. В общении - вежлив. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
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Копирайтинг

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