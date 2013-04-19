Требуются ответственные исполнители, знающие что такое форумы. Задача: поддерживать общение, размещать ссылки, ведение аккаунтов и т.д. Обязательные требования:умение отчитаться о проделанной работе в требуемом формате, выполнение поставленной задачи без ее модификации, адекватность, ...
Описание для буклета по товару мебель
Нужно создать короткое описание буклета тематика мебель, до 500 знаков.
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