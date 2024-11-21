Требуется подготовить 1000 различных фраз для чат ботов на платформе Twitch. Фразы должны быть разнообразными, отражать тематику онлайн-казино и создавать иллюзию живого общения. Текст должен быть написан от имени мужчин и женщин в возрасте 20-50 лет, чтобы поддерживать активность в чате и реагировать на события во время стрима.