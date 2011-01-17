Описание для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки236 просмотров

Нужно написать описание для онлайн магазина, примерно 1000 символов.

что-то наподобие:

Buy and sell handmade or vintage items, art and supplies on WEBSITE, the world's most vibrant handmade marketplace. Share stories through millions of items from around the world.

14 лет назад
Elegant-Division
Фёдор 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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