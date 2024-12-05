Ищется копирайтер для написания статей о переезде и адаптации в Германии. Задачи включают написание текстов с нуля, рерайт материалов и подбор изображений. Нагрузка составляет 4-5 статей в неделю. Знание немецкого языка будет плюсом.
Описание для карточек товара (посуда и кулинария)
Нужно написать описания карточек товаров (700-900 символов без пробелов) для бренда кухонной посуды: сковородки, кастрюли, тарелки и т д.
Нужно базовое понимание SEO - каким образом интегрировать ключевые слова в текст. Текст на украинском.
Заявки фрилансеров
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