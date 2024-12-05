Описание для карточек товара (посуда и кулинария)

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Нужно написать описания карточек товаров (700-900 символов без пробелов) для бренда кухонной посуды: сковородки, кастрюли, тарелки и т д.

Нужно базовое понимание SEO - каким образом интегрировать ключевые слова в текст. Текст на украинском.

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