Описание для товаров на сайт

Нужен рерайт статей юридической тематики (регистрация, ликвидация фирм, юр. адреса, бух. услуги, аудит и т.д.) без анализа законодательства, только общая информация по услугам. Всего около 30 статей, объем каждой около 1800 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен контент-менеджер для интернет-магазина. Сайт спортивной тематики, нужно наполнение - описание товаров и изображения. Почти все изображения есть где брать. Описания нужны уникальные, на некоторые товары 800-1000 символов, на некоторые достаточно и 200. Товары постоянно добавляются.
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