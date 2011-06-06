Описание интерьера квартир

Доброго времени суток! Требуется специалист по написанию грамотных текстов с учетом прихологии. Необходимо продумать,чтобы максимально поднять продажи(что удалить, что добавить и т.д). Магазина 2, 1 - spytec.biz, 2 - spylab.biz Человек должен быть креативным, иметь представление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если Вы умеете красиво и грамотно описывать интерьеры квартир, то это проект для Вас.
Есть 5 квартир.Нужно составить очень красивые, уникальные и завлекающие описания этих же квартир для нового сайта. По размеру немного более длинные, чем те, которые есть. Указывайте стиль интерьера; возможна привязка к имени квартиры. Например (Скарлетт, "Унесенные ветром", героиня темпераментная..)
Если вместе с заявкой, отправите мне пару предложений, мне будет легче выбрать Вас исполнителем на базе стиля и качества написанного текста
Квартира "Алиса"
http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2003
Квартира "Лили"
http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2001
Квартира "Скарлетт"
http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2002
Квартира "Изабель"
http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2004
Квартира "Эмили"
http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2005
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