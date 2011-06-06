Описание интерьера квартир

КопирайтингЗавершен15 заявок362 просмотра
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Если Вы умеете красиво и грамотно описывать интерьеры квартир, то это проект для Вас.

Есть 5 квартир.Нужно составить очень красивые, уникальные и завлекающие описания этих же квартир для нового сайта. По размеру немного более длинные, чем те, которые есть. Указывайте стиль интерьера; возможна привязка к имени квартиры. Например (Скарлетт, "Унесенные ветром", героиня темпераментная..)

Если вместе с заявкой, отправите мне пару предложений, мне будет легче выбрать Вас исполнителем на базе стиля и качества написанного текста

Квартира "Алиса"

http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2003

Квартира "Лили"

http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2001

Квартира "Скарлетт"

http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2002

Квартира "Изабель"

http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2004

Квартира "Эмили"

http://www.odessaspace.com/kvartiri_v_odesse_detali.aspx?id=2005

13 лет назад
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$4
3 дня
Замечательный копирайтер. Я думаю один из лучших, а я уже работала с очень многими. Если нужен человек с воображением, красивым слогом, а также пунктуальный и ответственный - выбирайте Инну. Я надеюсь, мы ещё будем сотрудничать в будущем.
"Любая фантазия приветствуется, сравнения, без шаблонов..." - так прозвучало напутствие. Оно помогло мне написать тексты. Спасибо за творческий заказ. Именно такие нужны каждому пишущему человеку, чтобы развиваться!
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