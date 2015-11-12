Описание к карточкам товара

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо составить тексты описания и характеристики товара для детского интернет-магазина. Описаний более 500. Объем одного до 1000 символов. К каждому описанию будет 2-3 ключевых слова, уникальность должна быть не ниже 85% по text.ru. Стоимость одного описания 10 грн.

Просьба откликнуться только тех, кто готов написать пробный текст, который будет оплачен в случае соответствия требованиям.