Описание к карточкам товара

КопирайтингЗавершен20 заявок423 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо составить тексты описания и характеристики товара для детского интернет-магазина. Описаний более 500. Объем одного до 1000 символов. К каждому описанию будет 2-3 ключевых слова, уникальность должна быть не ниже 85% по text.ru. Стоимость одного описания 10 грн. 

Просьба откликнуться только тех, кто готов написать пробный текст, который будет оплачен в случае соответствия требованиям. 

8 лет назад
Dominges
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Bogos
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Светлана отличный исполнитель, очень ответственный и надежный. Особенно мне понравилась ее быстрая обучаемость и серьезный подход к работе. Пишет грамотно и интересно. Рекомендую Светлану как очень перспективного копирайтера!
Надежда даёт чёткую постановку задачи, ставит разумные сроки. Оплату произвела моментально. Для коммуникации доступна посредством различных приложений, отвечает оперативно. Работать с заказчиком оказалось продуктивно, интересно, надёжно. Остались приятные впечатления от совместной работы!
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