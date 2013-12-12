Описание к товарам

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка61 просмотр

Интернет магазину необходимо наполнить для начала 300 карточек товаров продающим описанием, описания должны быть уникальны, это первая часть работы, через месяц будет еще часть. Товаров очень много будет.

11 лет назад
dbkrby
51 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$400
10 дней
Работа выполнена качественно и в срок, вообще приятно когда так сказать вникают в проект и выполняют его на очень высоком уровне. Буду и дальше сотрудничать
Спасибо.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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