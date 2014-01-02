Описание "Календаря беременности"

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка121 просмотр

Написать статьи по каждой неделе беременности. Статьи нужны обширные и информативные, охватывающие всестороннее аспекты вынашивания детей. Написание по заданному шаблону-плану.

11 лет назад
meryjane
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Арзы - отличный рерайтер! Статьи на медицинскую тему требуют профессионального подхода. Читая статьи от Арзы, сразу понимаешь, что рерайтер разбирается в тематике. Объем, уникальность, "человеческая читабельность", сроки - всё на "отлично"! Рекомендую!
Отличный заказчик! Продолжаем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Arzy2012
Арзы 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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