Здравствуйте, ищем врача Эндокринолога (тема Щитовидная железа) который ответит на 3 вопроса. Задача такая: Мы даем вам доступ к своему электронному ящику куда поступило 3 вопроса. Ваша задача дать внятный ответ по этому вопросу человеку. ...
Описание картинок - йогурт, мороженое, соль, пицца
Оплата 60 руб. на webmoney, wmr кошелек.
1. Смотрим на картинку и делаем ее описание
2. Текст НЕ от 1-го лица (без "я")
3. Описываем детально, что (кто) изображено. Примерно так:
форма и размеры (общие и частей тела или отдельных деталей);
насколько реалистичное или рисованное изображение
цвета (основной цвет и цвет деталей), цвета частей тела для персонажей, цвета и форма узоров
поза и выражение лица, характер, настроение (если персонаж);
общее впечатление от картинки;
где можно ее применить по вашему мнению, вставить, наклеить... (сайты, визитки, презентации и т. д.) и т. д;
можете добавить другое описание по вашему усмотрению.
4. Чем больше деталей, тем лучше.
5. Если картинок несколько, то на каждую картинку отдельная статья.
6. Одна картинка = одна статья = минимум 1500 символов без пробелов на статью.
уникальность проверяем каждую статью отдельно по текст.ру
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На данном этапе сайт пустой. Без какой либо информации. Нужен человек, который поможет наполнить сайт грамотным и необходимым текстом.Завершен7 лет назад
Необходимо написать обзор товара с сайта allegro.pl (техника). Например выбираешь товар пылесос, и создаешь статью с её описанием, преимуществами...статья должна быть интересная,написанная по структуре. 5000-5500 знаков 40-50р/1000 знаков Высылаю пример!Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу 2 исполнителей, нужно: Установить плагин под Chrome, https://chrome.google.com/webstore/detail/ask-all-people/jllmonpigppcmafngjmdjjfpghioplnhНа интересных сайтах или страницах в интернете оставлять лайки и мнения через плагин.Требуется примерно 10 мнений в день, на все у вас уйдет не ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $4
По теме : Принимаем заявки на доставку фермерского мяса100% уникальность.Закрыт8 лет назад
Требуются отзывы на страничке ок, возьму многих. 30 р за шт. Можно парой слов. Для восстановления справедливости))Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Для наполнения текстами под ключ сайта, посвященного курортному острову Тенерифе (Канары), ищу копирайтера. Проект приятный: в текстах расскажем про курорт, что там делать, как отдыхать, куда сходить – не нудятина. Общий объем текстов по этому ...Завершен7 лет назад
Добрый день, Ищу ответственного копирайтера, который хорошо разбирается в теме электрика/сантехника (возможно имеет опыт работы в данной сфере в качестве специалиста, а не копирайтера) и желательно уже писали тексты по моей теме, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно написать обзор хайп проекта bitpetite.com Обьем - 4к символов бп.Завершен7 лет назад
Всем привет. Есть сайт компании, занимается организацией и проведением праздников. Требуется написать тексты для страниц с услугами, праздниками и т.д. Текста много, сайт новый. Объемы и стоимость работ обговорим с исполнителем. Требования к тексту: ...Завершен7 лет назад