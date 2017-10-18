Описание картинок - йогурт, мороженое, соль, пицца

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок345 просмотров

Оплата 60 руб. на webmoney, wmr кошелек.

1. Смотрим на картинку и делаем ее описание

2. Текст НЕ от 1-го лица (без "я")

3. Описываем детально, что (кто) изображено. Примерно так:

форма и размеры (общие и частей тела или отдельных деталей);

насколько реалистичное или рисованное изображение

цвета (основной цвет и цвет деталей), цвета частей тела для персонажей, цвета и форма узоров

поза и выражение лица, характер, настроение (если персонаж);

общее впечатление от картинки;

где можно ее применить по вашему мнению, вставить, наклеить... (сайты, визитки, презентации и т. д.) и т. д;

можете добавить другое описание по вашему усмотрению.

4. Чем больше деталей, тем лучше.

5. Если картинок несколько, то на каждую картинку отдельная статья.

6. Одна картинка = одна статья = минимум 1500 символов без пробелов на статью.

уникальность проверяем каждую статью отдельно по текст.ру

8 лет назад
SergeAlekseev
Сергей 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ответ эксперта Эндокринолог (3 вопроса)

    $3

    Здравствуйте, ищем врача Эндокринолога (тема Щитовидная железа) который ответит на 3 вопроса. Задача такая: Мы даем вам доступ к своему электронному ящику куда поступило 3 вопроса. Ваша задача дать внятный ответ по этому вопросу человеку. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обзор техники с allegro.pl

    Необходимо написать обзор товара с сайта allegro.pl (техника).  Например выбираешь товар пылесос, и создаешь статью с её описанием, преимуществами...статья должна быть интересная,написанная по структуре. 5000-5500 знаков 40-50р/1000 знаков Высылаю пример!

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Плагин для chrome

    Здравствуйте. Ищу 2 исполнителей, нужно: Установить плагин под Chrome, https://chrome.google.com/webstore/detail/ask-all-people/jllmonpigppcmafngjmdjjfpghioplnhНа интересных сайтах или страницах в интернете оставлять лайки и мнения через плагин.Требуется примерно 10 мнений в день, на все у вас уйдет не ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отзывы на странице ок

    Требуются отзывы на страничке ок, возьму многих. 30 р за шт. Можно парой слов. Для восстановления справедливости))

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты про остров Тенерифе в инфостиле

    Для наполнения текстами под ключ сайта, посвященного курортному острову Тенерифе (Канары), ищу копирайтера. Проект приятный: в текстах расскажем про курорт, что там делать, как отдыхать, куда сходить – не нудятина.  Общий объем текстов по этому ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен хороший копирайтер (тематика электрика/сантехника)

    Добрый день, Ищу ответственного копирайтера, который хорошо разбирается в теме электрика/сантехника (возможно имеет опыт работы в данной сфере в качестве специалиста, а не копирайтера) и желательно уже писали тексты по моей теме, ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение текстом сайта по организации праздников

    Всем привет. Есть сайт компании, занимается организацией и проведением праздников. Требуется написать тексты для страниц с услугами, праздниками и т.д. Текста много, сайт новый. Объемы и стоимость работ обговорим с исполнителем. Требования к тексту: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад