Описание картинок - йогурт, мороженое, соль, пицца

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1. Смотрим на картинку и делаем ее описание

2. Текст НЕ от 1-го лица (без "я")

3. Описываем детально, что (кто) изображено. Примерно так:

форма и размеры (общие и частей тела или отдельных деталей);

насколько реалистичное или рисованное изображение

цвета (основной цвет и цвет деталей), цвета частей тела для персонажей, цвета и форма узоров

поза и выражение лица, характер, настроение (если персонаж);

общее впечатление от картинки;

где можно ее применить по вашему мнению, вставить, наклеить... (сайты, визитки, презентации и т. д.) и т. д;

можете добавить другое описание по вашему усмотрению.

4. Чем больше деталей, тем лучше.

5. Если картинок несколько, то на каждую картинку отдельная статья.

6. Одна картинка = одна статья = минимум 1500 символов без пробелов на статью.

уникальность проверяем каждую статью отдельно по текст.ру