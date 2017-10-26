Описание карточек товаров

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Закрыт9 заявок343 просмотра

Здравствуйте, нужен копирайтер для описания карточек товаров (7шт), объем 1000 збп, описание 2х компаний объемом 1000 и 2000 збп.

Описывать карточки товаров нужно в админке, cms Simpla, ключевые слова дам.

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8 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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