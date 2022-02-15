Описание категорий (игры онлайн)

Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список. Что характерно для простых игр – то, что в ...
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Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями категорий (тематика - игры онлайн).
Оплата - 1,35 WMZ/100 рублей за 1000 сбп (WMZ/ЯД - с другими платежными системами не работаю).
ТЗ:
- Уникальность по text.ru - 100%
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- Объем статьи - 2000 сбп
- Грамотное размещение предоставленных ключей (2 шт на статью).
- Соблюдение семантики (использование определенных слов из ТЗ в указанном количестве раз). Контроль по advego онлайн - сервис мгновенно выдает результат проверки.
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