Описание категорий (игры онлайн)

КопирайтингЗакрыт7 заявок580 просмотров
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Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями категорий (тематика - игры онлайн).

Оплата - 1,35 WMZ/100 рублей за 1000 сбп (WMZ/ЯД - с другими платежными системами не работаю).

ТЗ:

  • Уникальность по text.ru - 100%
  • Классическая тошнота по advego - до 3%
  • Объем статьи - 2000 сбп
  • Грамотное размещение предоставленных ключей (2 шт на статью).
  • Соблюдение семантики (использование определенных слов из ТЗ в указанном количестве раз). Контроль по advego онлайн - сервис мгновенно выдает результат проверки.
2 года назад
vimtext
Игорь 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
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