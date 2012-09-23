Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель), по 500 знаков. Приблизительно, как на сайте http://www.mebelrama.ru/mebel/ При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/...) — поменьше воды, по возможности. ...
Описание проекта, составление коммерч. предложения
Вводная информация по проекту
Идея проекта возникла в результате анализа деятельности и потребностей субъектов малого предпринимательства. Большинство малых предпринимателей не имеют необходимых ресурсов и возможности быть представленным деловой среде и потребителям профессионально и на высоком уровне. Цель-Повышение статуса и престижа предпринимателя в деловой среде, формирование предпринимательской культуры, (можно сказать моды).
Задача проекта-предоставление малым предпринимателям возможности создания осознанного преимущества своему бизнесу, возможности добиваться лучших условий взаимоотношений с поставщиками, инвесторами, конечными потребителями путем размещения информации в виртуальном офисе.Офис представляет собой набор веб-сервисов в форме представительство как услуга. Набор представляемых веб-сервисов включает все основные возможности традиционного офиса, такие как представление производимого и/или реализуемого товара, поиск контрагентов, позиционирование себя на рынке как в среде предпринимателей, так и в среде потребителей, расширение рынка сбыта, возможность распространения информации и мнения о своем бизнесе и т.д. Более подробно о функционале исполнителю.
(1) Необходимо описание проекта
(2) Необходимо на основе описания проекта составить и оформить коммерческое предложение..должно быть живым, содержательным для предпринимателя и вызывать желание присоединиться к проекту..разместить информацию о себе..купить
В том числе должны быть расписаны ответы на следующие вопросы:
Потребности малого предпринимателя
Отсутствующие ресурсы
Почему это выгодно предпринимателю, торговой сети, магазину и пр.
Какие затраты понесет предприниматель при создании, раскрутке и поддержанию собственного сайта (материальные, время, силы) и прочее.
С Уважением, Татьяна
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