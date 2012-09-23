Описание проекта, составление коммерч. предложения

Вводная информация по проекту

Идея проекта возникла в результате анализа деятельности и потребностей субъектов малого предпринимательства. Большинство малых предпринимателей не имеют необходимых ресурсов и возможности быть представленным деловой среде и потребителям профессионально и на высоком уровне. Цель-Повышение статуса и престижа предпринимателя в деловой среде, формирование предпринимательской культуры, (можно сказать моды).

Задача проекта-предоставление малым предпринимателям возможности создания осознанного преимущества своему бизнесу, возможности добиваться лучших условий взаимоотношений с поставщиками, инвесторами, конечными потребителями путем размещения информации в виртуальном офисе.Офис представляет собой набор веб-сервисов в форме представительство как услуга. Набор представляемых веб-сервисов включает все основные возможности традиционного офиса, такие как представление производимого и/или реализуемого товара, поиск контрагентов, позиционирование себя на рынке как в среде предпринимателей, так и в среде потребителей, расширение рынка сбыта, возможность распространения информации и мнения о своем бизнесе и т.д. Более подробно о функционале исполнителю.

(1) Необходимо описание проекта

(2) Необходимо на основе описания проекта составить и оформить коммерческое предложение..должно быть живым, содержательным для предпринимателя и вызывать желание присоединиться к проекту..разместить информацию о себе..купить

В том числе должны быть расписаны ответы на следующие вопросы:

Потребности малого предпринимателя

Отсутствующие ресурсы

Почему это выгодно предпринимателю, торговой сети, магазину и пр.

Какие затраты понесет предприниматель при создании, раскрутке и поддержанию собственного сайта (материальные, время, силы) и прочее.

С Уважением, Татьяна