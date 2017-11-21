Описание смеси для приготовления горячего шоколада

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Завершен2 заявки155 просмотров

Необходимо написать описание смеси для приготовления горячего шоколада, ориентированное на владельцев кафе. Должно быть вкусно, и показаны бизнес-выгоды. Пример скину. Сама смесь вот http://actiformula.ru/smesi-dlya-goryachego-shokolada/830-goryachij-shokolad-1000-g.html

7 лет назад
apaex
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Всё ок
Мне все понравилось!

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mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад