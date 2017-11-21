Описание смеси для приготовления горячего шоколада

Есть лендинг multi1.znakphone.su/ продающий услугу по подписке: "Знакомства в интернете с помощью робота". Целевая аудитория лендинга одинокие мужчины от 18 до 40 лет которые ищут себе девушек. Задача: К лендингу нужно придумать и сделать ...