Описание товаров для интернет магазина

Нужны текста с ключами по вкладке "курсовые". Плотность ключей 2-3%, каждый можно по 1 разу в тексте сделать. Возможно, подскажете как лучше разбить ключи, сколько текстов и объем? Один текст думаю сделать по требованиям к курсовым, ...