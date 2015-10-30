Описание товаров для интернет магазина

Требуется студии копирайтинга или одиночные копирайтеры на проект по 3 ем сайтам компьютерной и бытовой техники. Должностные обязанности: • Написание текстов различной тематики для сайтов Компании. • Составление отчетности о проделанной работе. • Соблюдение определенных SEO-требований к текстам. • ...
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