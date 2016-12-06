Описание товаров, категория мебель

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Завершен26 заявок266 просмотров

сделать описание товаров на сайте, по ТЗ

товары: напольные вешалки, банкетки, пуфики, подвесные светильники, декоративные столики.

стоимость не более 70 руб. за 1000 зн.

уникальность не менее 92%

От вас примеры работ:)

9 лет назад
e-kochetov
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

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Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
$4
1 день
Оперативно, в оговоренные сроки. Рекомендую.
Все чётко и без нареканий. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
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Копирайтинг

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