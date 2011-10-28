Здравствуйте! Мне требуется КОМАНДА ПОСТЕРОВ (!!!). Вы будете играть роль пациентов, которые имеют проблемы со спиной. Сообщений нужно около 5000 в общем, сотрудничество длительное. Оплата за один пост 15-20 центов, в зависимости ...
Описание товаров в интернет-магазин
Нужен поиск и рерайт описаний товаров и производителей (брендов). Общий объем > 200 000 знаков
Тематики:
- мобильные телефоны - описание моделей (каждое описание 500-1000 знаков без пробелов)
- парфюмерия - описания ароматов и брендов (аромат 500-1000 знаков, бренд 1000-2000 знаков)
- копии швейцарских часов - описания брендов (1000-2000 знаков)
Заявки фрилансеров
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