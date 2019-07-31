Требуется копирайтер для написания статей. Я выдаю тему, количество знаков, ключи, примерное содержание статьи и/или ссылку на источник. В текст не требуется что-либо вставлять.Оплата 30 рублей за 1000 збп.Нужны ответственные люди, которые не ...
Описание услуг для посадочных страниц сайта
Описание 3 услуг для посадочных страниц контекстной рекламы на каждую не более 500 знаков.
1. Взыскание ущерба от залива квартиры.
2. Взыскание убытков с арбитражного управляющего
3. Взыскание долгов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6Копирайтинг97 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать шаблон переписки и ответов для менеджера 100 р. - 1000 знаковКопирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен SEO копирайтер для написания нескольких статей (6-8 статей, 2 тыс. символов каждая) для сайта с тематикой "Грузоперевозки по Украине" Что хочу получить в результате: - Уникальный SEO текст ...Завершен6 лет назад
Требования к исполнителю: - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; - Грамотный русский язык; Требования к текстам: - Уникальные; - Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи); - Отсутствие ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования: - Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных сентенций; ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $3
Нужно написать отзыв о гостинице в Яндекс Отзывах. Для выполнения нужен яндекс аккаунт, но, только, что созданный не подойдет, так как с таких аккаунтов отзывы не принимаются системой. Отзыв нужен небольшой 30-50 слов. Дам фотографии.Закрыт6 лет назад
Необходимы тексты для сайта компании по грузаперевозкам. Необходимо 1) писать(рерайт и копирайт) новые статьи 2) редактировать старые Делать нужно рерайт и копирайт текста. Иногда править статьи уже имеющиеся ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тестовое ТЗ на оценку работ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Za2gj9C1ZqUp5w6IPoE4DlNsclEUeWaMwOaDaiMJPM/edit#gid=0Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $6
Написать текст на страницу сайта. Объяснить, для чего обращаются к экстрасенсам. Дать рекомендации, как правильно задать вопрос, чтобы получить быструю помощь.Завершен6 лет назад
Ищу копирайтера, который напишет текста для сайта по ТЗ(под seo). Тематика связанная с промышленностью. В личку отвечу. Хотелось бы, чтобы текст был "по делу" с мин.фраз типа: Обратившись к компании «рога и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад