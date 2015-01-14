Описания для товаров (домашний текстиль)

КопирайтингЗакрыт32 заявки361 просмотр
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Добрый день!

Требуется копирайтер для составления небольших (~500 знаков) описаний для товаров в интернет-магазине домашнего текстиля (постельное бельё, покрывала, пледы и т.п.). ВАЖНО! В описании не будет никаких технических характеристик товара, исключительно словесное описание того, что на нём изображено. Более подробно см. в приложенном техническом задании.

Сотрудничество будет на регулярной основе (в месяц будет необходимо около 100-200 описаний).

Работа будет вестись в специальном разделе сайта, в который вам будет предоставлен доступ.

Оплата – 80 руб. за 1000 знаков без пробелов.

Предпочтительные способы оплаты – перевод на карту Сбербанка или Альфа-банка.

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Для начала сотрудничества:

1) Ознакомьтесь с техническим заданием и тестовым заданием (в приложенном файле)

2) Отправьте выполненное тестовое задание (и краткую информацию о себе) на адрес [email protected]

Спасибо за внимание!

9 лет назад
agerasimov1337
Александр 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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