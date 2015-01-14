Описания для товаров (домашний текстиль)

Необходимо оставить готовый отзыв на интернет-магазин сумок и аксессуаров на Яндекс. Маркете. Обязательные условия: российский ip адрес, почта на Яндексе (страница вк/фейсбук) с которой нет ни одного отзыва не прошедшего модерацию и есть несколько размещенных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется копирайтер для составления небольших (~500 знаков) описаний для товаров в интернет-магазине домашнего текстиля (постельное бельё, покрывала, пледы и т.п.). ВАЖНО! В описании не будет никаких технических характеристик товара, исключительно словесное описание того, что на нём изображено. Более подробно см. в приложенном техническом задании.
Сотрудничество будет на регулярной основе (в месяц будет необходимо около 100-200 описаний).
Работа будет вестись в специальном разделе сайта, в который вам будет предоставлен доступ.
Оплата – 80 руб. за 1000 знаков без пробелов.
Предпочтительные способы оплаты – перевод на карту Сбербанка или Альфа-банка.
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Для начала сотрудничества:
1) Ознакомьтесь с техническим заданием и тестовым заданием (в приложенном файле)
2) Отправьте выполненное тестовое задание (и краткую информацию о себе) на адрес [email protected]
Спасибо за внимание!
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