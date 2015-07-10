Описания к товарам для сайта футболок

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Завершен19 заявок258 просмотров

Сайт - http://23-f.ru. Его задача продавать футболки в качестве подарка на 23-е февраля коллегам по работе (90%), новый год (10%). На некоторые товары уже написаны небольшие описания.

Задача - на каждый товар (футболку) написать описание (порядка 1500 символов). Если оно где-то есть, то дополнить до нужного объема. У меня есть список ключевых слов (тематика - подарки) - нужно будет в это описание включать выборочно 1-2 ключа со ссылкой на целевую страницу.

Описание может состоять из собственно самого описания товара, какому сотруднику можно её подарить и т.д., из каких-то предложений на основе ключей и близких к ним слов и т.д. - для набора требуемого объема текста.

Пример описания: http://23-f.ru/zabavnye-nadpisi-na-futbolkakh/futbolka-zdes-rulyu-ya.html - неплохо, но маловато текста получилось.

10 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$100
5 дней
В целом, всё нормально.
Спасибо за сотрудничество. Борис надежный заказчик, с которым приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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